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В Германии ждут работников из стран, которые не входят в ЕС — Меркель

В Германии ждут работников из стран, которые не входят в ЕС — Меркель

Устроиться на работу в Германию теперь будет проще. Канцлер страны Ангела Меркель рассказала, что в Германии ждут работников из стран, которые не входят в Евросоюз.

Об этом сообщает Сегодня.

Единственное условие для работы в Германии – знание немецкого языка.

Меркель объяснила, что немецким компаниям не хватает квалифицированных специалистов. Более того, правительство не хочет, чтобы из-за дефицита кадров им пришлось переносить производство в другие страны. Надеются привлечь иностранных специалистов благодаря новому закону, который вступит в силу с марта 2020 года. Он значительно упрощает трудоустройство для трудовых мигрантов для всех без исключения сфер.

По материалам Сегодня
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