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Украина входит в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС (таблица)

Украина входит в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС (таблица)

Согласно очередному ежемесячному докладу Еврокомиссии за август 2019 года, Украина сохраняет третью позицию по объемам сельскохозяйственного экспорта в страны Евросоюза.

Соответствующие статистические данные в сопровождении детализированных таблиц размещены на сайте Еврокомиссии.

«Наиболее важными странами происхождения для сельскохозяйственного импорта ЕС за прошедшие 12 месяцев были (в миллиардах евро) США (12,4), Бразилия (11,8), Украина (7,0), за которыми следуют Китай (6,1) и Аргентина (5,2). На ежегодной основе объем сельскохозяйственного импорта (в миллиардах евро, % изменений) продолжал впечатляюще расти из Украины (+1,9, +38%) и из США (1,15, +10%)», – говорится в сообщении.

Вышеприведенная статистика касается периода 12 месяцев – с сентября 2018 года по август 2019; за этот период общий объем импорта агропромышленной продукции в страны ЕС вырос на 3 процента по сравнению с аналогичным предыдущим периодом 2017-2018 годов и составил 118,6 миллиарда евро.

В месячном измерении Украина является лидером по объемам роста экспорта в ЕС. По сравнению с августом 2018 года в текущем году больше всего импорт ЕС вырос из Украины (+198 млн евро, +50%), Бразилии (+94, +10%) и Канады (+74, +57%).

Среди потребителей европейского сельскохозяйственного экспорта Украины, как и ранее, находится на 16 позиции (2,278 млрд евро за 12 месяцев). При этом наша страна вошла в рейтинг роста объема импорта из ЕС в (+295 млн евро, +14,9%), уступая по темпам роста этого показателя США, Китаю и Японии.

По материалам УКРИНФОРМ
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