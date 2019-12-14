Инженеры напечатали на 3D-принтере электроспорткар (видео)

Новые технологии 3D-печати способны творить настоящие чудеса. Это и дома, и дешёвое мясо для космонавтов, и человеческие органы. Стартап из Германии сообщает, что напечатал спортивный электромобиль с автономным управлением.

Немецкая компания BigRep создала прототип спорткара, почти все детали которого были напечатаны на 3D-принтере.

Автомобиль получил электрическую трансмиссию и систему автономного управления. Машина имеет размеры 285 × 146 × 85 сантиметров и состоит из 14 уникальных компонентов, напечатанных на принтерах BigRep Pro, Studio G2 и One.

Как следует из размеров и как видно на фото, Loci представляет собой небольшое четырёхколёсное авто. За дизайн отвечала консалтинговая компания NowLab. Корпус напечатан с использованием материалов Pro HT и PLR BigRep. Балки и соединения созданы с помощью нейлона 6 (PA6/66), а шины — из термопластичного полиуретана. Также упоминается наличие сенсорного экрана, аудиосистемы с объёмным звуком, беспроводной зарядки для смартфона и светодиодного освещения.

Создатели предлагают три варианта электроспорткара, каждый из которых спроектирован под выполнение уникальных задач:

Берлинская модель предназначена для сельских жителей. Она оснащена безвоздушными шинами TPU и встроенным чипом NFC . В планах использование беспроводных технологий для отслеживания технического состояния каждой детали.

и встроенным чипом . В планах использование беспроводных технологий для отслеживания технического состояния каждой детали. Модель для Сан-Франциско получила узкий кузов и два пассажирских сиденья, а также одну дверь справа, которая может использоваться как укрытие от дождя.

Концепт для Дубая — это роскошный транспорт для аэропорта. Он сочетает солнечные панели с большим багажным отделением и прочными шинами для поездок по пустыне.

Создатели Loci говорят о прототипе как о перспективной платформе, которая способна подстраиваться под требования клиента и позволяет создавать уникальные транспортные средства за короткий промежуток времени.