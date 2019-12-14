Инженеры напечатали на 3D-принтере электроспорткар (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Новые технологии 3D-печати способны творить настоящие чудеса. Это и дома, и дешёвое мясо для космонавтов, и человеческие органы. Стартап из Германии сообщает, что напечатал спортивный электромобиль с автономным управлением.
Немецкая компания BigRep создала прототип спорткара, почти все детали которого были напечатаны на 3D-принтере.
Автомобиль получил электрическую трансмиссию и систему автономного управления. Машина имеет размеры 285 × 146 × 85 сантиметров и состоит из 14 уникальных компонентов, напечатанных на принтерах BigRep Pro, Studio G2 и One.
Как следует из размеров и как видно на фото, Loci представляет собой небольшое четырёхколёсное авто. За дизайн отвечала консалтинговая компания NowLab. Корпус напечатан с использованием материалов Pro HT и PLR BigRep. Балки и соединения созданы с помощью нейлона 6 (PA6/66), а шины — из термопластичного полиуретана. Также упоминается наличие сенсорного экрана, аудиосистемы с объёмным звуком, беспроводной зарядки для смартфона и светодиодного освещения.
Создатели предлагают три варианта электроспорткара, каждый из которых спроектирован под выполнение уникальных задач:
Создатели Loci говорят о прототипе как о перспективной платформе, которая способна подстраиваться под требования клиента и позволяет создавать уникальные транспортные средства за короткий промежуток времени.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Люди, родившиеся в 1970-1980-х годах, ранее 65 лет на пенсию не выйдут - экспертПозавчера, 21:29 - 16151 24
Сколько украинцам будет стоить «бум» на возобновляемую энергетикуВчера, 09:34 - 3683 19
Министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" - ДубилетВчера, 09:47 - 1206 19
Молодым учителям зарплату не повысят, но будут мотивировать, - НовосадВчера, 08:19 - 6048 18
Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира по версии американского журналаВчера, 11:00 - 2514 9
Выгодно ли скупать доллары - мнение экспертовВчера, 09:15 - 56018 8
Молодым учителям зарплату не повысят, но будут мотивировать, - НовосадВчера, 08:19 - 6048 18
Пенсия в 50: кому начнут начислять досрочные выплатыВчера, 12:01 - 4185 2
Сколько украинцам будет стоить «бум» на возобновляемую энергетикуВчера, 09:34 - 3683 19
ПФУ рассчитал среднюю зарплату украинцев в октябреВчера, 15:06 - 3158
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 610
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 622
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 949
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3006 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2743 1