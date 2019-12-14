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Nissan планирует полностью обновить линейку своих европейских кроссоверов

Nissan планирует полностью обновить линейку своих европейских кроссоверов

В течении следующих 18 месяцев компания Nissan планирует полностью обновить линейку своих европейских кроссоверов.

В частности, появятся рестайлинговые X-Trail и Qashqai, пишет пресс-служба японской марки.

Известно, что первой на рынке должна появиться обновленная версия X-Trail – до середины 2020 года. Уже в сентябре к нему присоединится Qashqai. Бестселлер японцев лишится дизельного двигателя, но получит две гибридные версии: e-Power c “удлинителем хода” и подзаряжаемую от сети.

Судя из информации, до конца 2020 года-начала 2021 года должен выйти в серию новый электрический внедорожник Nissan. Автомобиль будет основан на концепте Ariya.

Построят электрокар на платформе Renault. По плану, модель войдет в премиальный сегмент. Цена ожидается соответствующая: 50–70 тысяч евро.

По материалам ТСН
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