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В течении следующих 18 месяцев компания Nissan планирует полностью обновить линейку своих европейских кроссоверов.
В частности, появятся рестайлинговые X-Trail и Qashqai, пишет пресс-служба японской марки.
Известно, что первой на рынке должна появиться обновленная версия X-Trail – до середины 2020 года. Уже в сентябре к нему присоединится Qashqai. Бестселлер японцев лишится дизельного двигателя, но получит две гибридные версии: e-Power c “удлинителем хода” и подзаряжаемую от сети.
Судя из информации, до конца 2020 года-начала 2021 года должен выйти в серию новый электрический внедорожник Nissan. Автомобиль будет основан на концепте Ariya.
Построят электрокар на платформе Renault. По плану, модель войдет в премиальный сегмент. Цена ожидается соответствующая: 50–70 тысяч евро.
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