Курс доллара-2020: эксперт рассказал о ключевых факторах и дал прогноз

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Какие силы будут влиять на стоимость доллара в следующем году, рассказал президент инвестиционной группы “Универ” Тараса Козакав в комментарии сайту Сегодня.
Главным фактором, по его словам, остается изменение ценовой конъюнктуры на товары нашего импорта и экспорта. Однако спрогнозировать направленность этих изменений сейчас довольно тяжело, отмечает эксперт. А вот фактор сезонности непременно даст о себе знать в начале года, убежден финансист.
“В феврале в страну приходит большое количество денег от агрокомпаний, которые начинают весенне-полевые работы: закупают новую технику, смазочные материалы, удобрения, нанимают персонал и т. д. Держа, как правило, средства в валюте, заводят их в Украину в начале года. Этот фактор будет поддерживать гривну”, – сказал Козак.
Также, продолжил он, на курс гривны к доллару в Украине будут влиять нерезиденты, покупающие выпущенные Минфином облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривне. При базовом сценарии массово выводить назад валюту держатели этих ценных бумаг в следующем году не должны.
“В следующем году к погашению – ОВГЗ порядка на 200 млрд грн – их нужно будет заместить другими средствами, – объясняет Козак. – Средства украинских банков, скорее всего, опять будут инвестированы, поскольку у них больше нет инструментов. Со средствами, полученными от иностранцев, сложнее. Если их будет устраивать доходность, они оставят деньги, если нет – будут выводить из Украины, правда, пока не очень большие суммы, поскольку иностранцы вкладывались в бумаги с погашением в 2021, 2022, 2023 и даже 2025 годах”.
В то же время, говорит он, не исключено, что влияние нерезидентов на валютный рынок вырастет.
“Нужно будет дополнительно привлечь для покрытия дефицита бюджета в следующем году порядка 90 млрд грн. Большая их часть будет (аккумулирована) через внутренний заем. Но у нас нет такого объема средств на внутреннем рынке, соответственно, без иностранцев нам не обойтись. Иностранцы могут сказать: мы, условно, под 10% годовых не готовы, давайте нам 12% доходность. Поэтому мы можем оказаться в зависимости от иностранцев”, – рассказал эксперт.
Заробитчане, переводы от которых в этом году растут, будут поддерживать гривну и в 2020 году. Однако бесконечно это продолжаться не может, предостерег Козак.
“Относительно заробитчан – нас ожидают две тенденции: украинцы и дальше будут ехать на заработки, а в дальнейшем начнут вывозить свои семьи. Первая повышает переводы, а вторая – снижает. Когда вторая догонит первую, будем иметь грустную историю – тогда гривна точно начнет падать”, – объяснил он.
Козак также назвал и другие факторы, которые могут существенно повлиять на курс в следующем году. По его словам, они таковы:
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