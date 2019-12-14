По сообщениям Счетной палаты открыли 71 "коррупционное" дело

По сообщениям Счетной палаты правоохранительными органами в течение 2018-2019 годов начато 71 уголовное производство за совершение коррупционных преступлений.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

«Счетная палата, как и высшие органы финансового контроля других стран, активно способствует борьбе с коррупцией в рамках своих полномочий. Такую деятельность мы начали в первую очередь с себя – создали Управление предотвращения и выявления коррупции, разработали и утвердили антикоррупционную программу, которую согласовало НАПК. В декабре 2018 года заключили меморандум о сотрудничестве и обмене информацией с Национальным антикоррупционным бюро. И теперь активно взаимодействуем. Так, на сегодня НАБУ расследует 13 уголовных производств, начатых по материалам Счетной палаты, из них 8 – по результатам аудита эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития», – рассказал Пацкан.

Он отметил, что общее количество уголовных производств, начатых по сообщениям Счетной палаты в 2018-2019 годах, – 107, из них 71 – за совершение коррупционных преступлений. Так, по фактам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением расследуется 45 уголовных производств; по фактам нецелевого использования бюджетных средств – 5, по фактам злоупотребления властью или служебным положением – 21.

Кроме того, аудит эффективности использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление государственной поддержки лицам с особыми потребностями в образовании обнаружил факт нецелевого использования бюджетных средств на сумму свыше 1,1 млн грн. Счетная палата сообщила об этом в правоохранительные органы. И в июне 2019 года судом по этому делу вынесен обвинительный приговор. Это первый обвинительный приговор за время существования Счетной палаты, говорится в сообщении.

Пацкан также отметил, что Счетная палата в этом году проверила, насколько эффективно расходовались средства государственного бюджета, выделенные НАПК на руководство и управление в сфере предотвращения коррупции и на финансирование уставной деятельности политических партий; а также на обеспечение деятельности НАБУ. Соответствующие аудиты будут рассмотрены на заседании Счетной палаты.

Отмечается также, что в рамках мероприятия председатель Счетной палаты провел двустороннюю встречу с президентом Государственной аудиторской институты ОАЭ Харибом Аль Амими, на которой обсудили конкретные шаги по продолжению сотрудничества между институтами в двух направлениях – проведение ИТ-аудита и борьба с коррупцией.