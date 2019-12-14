Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопления

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По данным социологических исследований, примерно 30% украинцев готовы отказаться от подключения к центральной сети и перейти на теплые полы или другие альтернативные способы обогрева жилья уже после следующего повышения цены на природный газ.
Причины отказа от услуг централизованного теплоснабжения
Среди причин перехода на теплые полы и твердотопливные котлы украинцы называют:
Пользователей привлекают очевидные преимущества альтернативных способов обогрева жилья.
Плюсы систем напольного отопления: что мотивирует украинцев утеплять полы
Электрический подогрев пола позволяет добиться «здоровой» температуры воздуха без ущерба свободному пространству. Даже после монтажа теплового оборудования помещение остается таким же просторным, как и было.
Электрическое оснащение для подогрева полов от популярных производителей служит достаточно долго. Так, теплый пол Devi может прослужить до 50 лет при условии соблюдения правил эксплуатации и регулярного проведения обязательной диагностики.
В технологии теплый пол украинцев привлекает:
Твердое топливо: популярная альтернатива
Многие украинцы, проживающие в частных домах, уже давно обзавелись котлами, использующими для обогрева твердое топливо. Наибольшей популярностью пользуются устройства на углях и на древесине.
Причины повышения спроса на них:
Главная цель, которую преследуют украинцы, выбирая альтернативные источники тепла – снижение затрат на коммуналку. Желание сократить расходы приводит к решению в пользу монтажа дополнительных отопительных агрегатов.
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