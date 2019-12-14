0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 135 0 Новости партнёров

Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопления

Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопления

По данным социологических исследований, примерно 30% украинцев готовы отказаться от подключения к центральной сети и перейти на теплые полы или другие альтернативные способы обогрева жилья уже после следующего повышения цены на природный газ.

Причины отказа от услуг централизованного теплоснабжения

Среди причин перехода на теплые полы и твердотопливные котлы украинцы называют:

  • регулярный рост стоимости природного газа и слишком большие счета за коммунальные услуги;
  • нежелание ежегодно зависеть от графика отопительного сезона;
  • частые сбои в работе централизованной системы, связанные с ремонтными и диагностическими работами.

Пользователей привлекают очевидные преимущества альтернативных способов обогрева жилья.

Плюсы систем напольного отопления: что мотивирует украинцев утеплять полы

Электрический подогрев пола позволяет добиться «здоровой» температуры воздуха без ущерба свободному пространству. Даже после монтажа теплового оборудования помещение остается таким же просторным, как и было.

Электрическое оснащение для подогрева полов от популярных производителей служит достаточно долго. Так, теплый пол Devi может прослужить до 50 лет при условии соблюдения правил эксплуатации и регулярного проведения обязательной диагностики.

В технологии теплый пол украинцев привлекает:

  • Незаметность конструкции. Установка теплого пола не нарушает эстетику интерьера.
  • Управляемость. Для контроля системы достаточно установить программатор или термостат.
  • Высокая производительность. Теплый пол эффективен в регионах с умеренным и даже холодным климатом. В частности, и в Украине.
  • Возможность установки без использования специального оборудования. Для выполнения монтажных работ нужны инструменты, которые часто используются в быту. Например, рулетка, уровень или плоскогубцы.

Твердое топливо: популярная альтернатива

Многие украинцы, проживающие в частных домах, уже давно обзавелись котлами, использующими для обогрева твердое топливо. Наибольшей популярностью пользуются устройства на углях и на древесине.

Причины повышения спроса на них:

  • Доступность топлива. Ежедневная эксплуатация котла на твердом топливе обходится дешевле, чем оплата услуг сети газоснабжения.
  • Почти стопроцентный коэффициент полезного действия. У твердотопливных моделей этот показатель превышает 99%.
  • Эффективный обогрев. Такие котлы с одинаковой эффективностью могут использоваться как в небольших зданиях, так и в помещениях большой площади.
  • Независимость от систем электро-, газо- и даже водоснабжения.

Главная цель, которую преследуют украинцы, выбирая альтернативные источники тепла – снижение затрат на коммуналку. Желание сократить расходы приводит к решению в пользу монтажа дополнительных отопительных агрегатов.

По материалам MOYO.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:MOYO.ua
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.