ПФУ рассчитал среднюю зарплату украинцев в октябре

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Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за октябрь 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице в FACEBOOK.
По данным ведомства, среднюю зарплату в октябре утвердили на уровне 9556,37 грн.
В соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” этот показатель учитывается для начисления пенсии.
Ранее Finance.ua сообщал, как правильно оформить перерасчет пенсии.
С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии:
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