ПФУ рассчитал среднюю зарплату украинцев в октябре

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за октябрь 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице в FACEBOOK.

По данным ведомства, среднюю зарплату в октябре утвердили на уровне 9556,37 грн.

В соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” этот показатель учитывается для начисления пенсии.

Ранее Finance.ua сообщал, как правильно оформить перерасчет пенсии.

Справка Finance.ua:

С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии:

минимальная пенсия для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1638 грн;