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ПФУ рассчитал среднюю зарплату украинцев в октябре

ПФУ рассчитал среднюю зарплату украинцев в октябре

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за октябрь 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на странице в FACEBOOK.

По данным ведомства, среднюю зарплату в октябре утвердили на уровне 9556,37 грн.

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В соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” этот показатель учитывается для начисления пенсии.

Ранее Finance.ua сообщал, как правильно оформить перерасчет пенсии.

Справка Finance.ua:

С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии:

  • минимальная пенсия для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1638 грн;
  • максимальная пенсия выросла на 740 грн и составляет 16 380 грн.
По материалам Finance.UA
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