Работник банка в США украл почти $90 тыс. и похвастался этим в соцсетях

Сотрудник банка украл $88 тысяч в городе Шарлотта в США и похвастался приобретенной дорогой машиной в соцсети.

Об этом сообщает портал WIVB.



Отмечается, что 29-летний Арланда Хендерсон опубликовал фото с пачками денег, а также снимок, где он изображен у белого дорогого автомобиля на фоне Голливуда.



Полиция смогла обнаружить злоумышленника благодаря сделанным кадрам. Хендерсона задержали.



Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет, а также штраф в размере $1 млн.