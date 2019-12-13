0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 131 0

Работник банка в США украл почти $90 тыс. и похвастался этим в соцсетях

Работник банка в США украл почти $90 тыс. и похвастался этим в соцсетях

Сотрудник банка украл $88 тысяч в городе Шарлотта в США и похвастался приобретенной дорогой машиной в соцсети.

Об этом сообщает портал WIVB.
 
Отмечается, что 29-летний Арланда Хендерсон опубликовал фото с пачками денег, а также снимок, где он изображен у белого дорогого автомобиля на фоне Голливуда.
 
Полиция смогла обнаружить злоумышленника благодаря сделанным кадрам. Хендерсона задержали.
 
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет, а также штраф в размере $1 млн.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.