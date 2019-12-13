Как рассчитывают суточные в командировке

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Размер суточных в пределах Украины определяется в сумме не более 0,1 размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового (отчетного) года, в расчете за каждый календарный день командировки.
Размер суточных в пределах Украины в 2019 году – 417,30 грн.
Для командировок за границу – не выше 80 евро за каждый календарный день командировки по официальному курсу, установленному Нацбанком, в расчете за каждый день.
Аванс на командировку за границу должен выдаваться в национальной валюте того государства, в которое командируют работника (или в свободно конвертируемой валюте).
Суточные включают в общую сумму аванса и выдают работнику до начала командировки.
Расходы на проживание – предприятие возмещает только при наличии оригиналов подтверждающих документов: это счета, полученные из гостиниц (мотелей) или от других лиц, предоставляющих услуги по размещению и проживанию физического лица, в том числе по бронированию мест в местах проживания.
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