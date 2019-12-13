0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Как рассчитывают суточные в командировке

Как рассчитывают суточные в командировке

Размер суточных в пределах Украины определяется в сумме не более 0,1 размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового (отчетного) года, в расчете за каждый календарный день командировки.

Размер суточных в пределах Украины в 2019 году – 417,30 грн.

Для командировок за границуне выше 80 евро за каждый календарный день командировки по официальному курсу, установленному Нацбанком, в расчете за каждый день.

Лучшие карты для валютообмена

Аванс на командировку за границу должен выдаваться в национальной валюте того государства, в которое командируют работника (или в свободно конвертируемой валюте).

Суточные включают в общую сумму аванса и выдают работнику до начала командировки.

Расходы на проживание – предприятие возмещает только при наличии оригиналов подтверждающих документов: это счета, полученные из гостиниц (мотелей) или от других лиц, предоставляющих услуги по размещению и проживанию физического лица, в том числе по бронированию мест в местах проживания.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.