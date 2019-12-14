Запуск рынка земли: украинцам дали совет, как заработать

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После запуска свободного рынка земли украинцы не должны спешить с продажей своих земельных паев – в среднесрочной перспективе они могут хорошо заработать.
Как правильно распорядиться своей землей, рассказал депутат Верховной Рады от “Слуги народа”, член парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
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На вопрос, что выгоднее для землевладельцев – продать пай или сдать в аренду, депутат предложил экономическую модель с перспективой на пять лет вперед.
“Например, есть молодая семья. 20-летние женятся, живут в селе, хотят переехать в город – Хмельницкий, Черкассы, нет разницы. Их родители, бабушки-дедушки, имеют 8-10 паев, 16-20 га земли… Я бы эту землю заложил в банк, получил бы дешевый кредит под низкие проценты. Эти деньги дал бы молодым, чтобы купили жилье себе в областном центре, могли там работать и жить”, – рассказал он.
“Если они не хотят переехать, остаются в селе, нужно эти средства привлечь и купить какую-то технику – культиватор, плуг, еще что-то. Одновременно сдать в аренду эту землю и за счет средств, полученных по аренде, погашать кредит. Тогда через 7-8 лет останется и земля, и уже завтра начнут кредитные средства работать, и будет за что погашать кредит”, – поделился рецептом нардеп.
По мнению Солончука, это лучшая модель для украинцев, у которых есть экономические долгосрочные планы.
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