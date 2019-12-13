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Чиновников будут штрафовать за игнорирование украинского языка

Чиновников будут штрафовать за игнорирование украинского языка

Чиновников будут наказывать штрафами за игнорирование украинского языка во время своей работы.

Об этом заявила уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова в интервью Укринформ.

“Человек, который публично выступает как чиновник или дает комментарии как представитель власти, обязан использовать государственный язык. Если он нарушает эту норму закона, то на него могут пожаловаться. Мы будем рассматривать жалобу, сначала проводить разъяснительную беседу, а не поможет – выпишем штраф. Максимальный штраф, как я уже сказала, 700 необлагаемых минимумов”, – заявила Монахова.

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При отсутствии жалоб, но если чиновник продолжит нарушать закон, аналитический отдел омбудсмена будет это мониторить.

“Мы обязательно будем вести работу по мониторингу – насколько закон выполняется, выполняется ли он всеми ветвями власти и государственными учреждениями”, – сообщила Монахова.

По материалам УКРИНФОРМ
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