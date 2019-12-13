Государство не будет тратить деньги из бюджета на покрытие потерь в электросетях

Кабинет Министров Украины принял решение отменить субсидирование потерь в электросетях. Теперь такие потери «лягут» на операторов сетей – облэнерго.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

«Субсидирование потерь электроэнергии в сетях привело к тому, что фактически на рынке отсутствуют стимулы к модернизации сетей и, соответственно, уменьшению потерь», – объясняют в министерстве.

Потери в электросетях возникают из-за того, что от электростанций до потребителей электричества очень большие расстояния. Энергию поставляют через высоковольтные линии, где возникают естественные потери (из-за сопротивления). Такие потери компенсировало государственное предприятие Гарантированный покупатель. Это же предприятие выкупает энергию, которую производят «зеленые» электростанции по завышенным ценам (по «зеленому тарифу»). Поэтому в балансе Гарантированного покупателя возникает дефицит (средств тратят гораздо больше, чем зарабатывают). Принятое решение должно уменьшить такой дефицит, надеются в правительстве.