Государство не будет тратить деньги из бюджета на покрытие потерь в электросетях

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров Украины принял решение отменить субсидирование потерь в электросетях. Теперь такие потери «лягут» на операторов сетей – облэнерго.
Об этом сообщают в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
«Субсидирование потерь электроэнергии в сетях привело к тому, что фактически на рынке отсутствуют стимулы к модернизации сетей и, соответственно, уменьшению потерь», – объясняют в министерстве.
Потери в электросетях возникают из-за того, что от электростанций до потребителей электричества очень большие расстояния. Энергию поставляют через высоковольтные линии, где возникают естественные потери (из-за сопротивления). Такие потери компенсировало государственное предприятие Гарантированный покупатель. Это же предприятие выкупает энергию, которую производят «зеленые» электростанции по завышенным ценам (по «зеленому тарифу»). Поэтому в балансе Гарантированного покупателя возникает дефицит (средств тратят гораздо больше, чем зарабатывают). Принятое решение должно уменьшить такой дефицит, надеются в правительстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Люди, родившиеся в 1970-1980-х годах, ранее 65 лет на пенсию не выйдут - экспертВчера, 21:29 - 8882 13
Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира по версии американского журнала2 ч. назад - 797 8
Переход на экологичный автотранспорт: что предлагают в ВРВчера, 20:21 - 2943 6
Молодым учителям зарплату не повысят, но будут мотивировать, - Новосад4 ч. назад - 1860 5
ТОП-5 способов получить бесплатное жилье в большом городеВчера, 10:13 - 8404 5
Проект Трудового кодекса: украинцы рискуют потерять стажВчера, 17:34 - 18892
Выгодно ли скупать доллары - мнение экспертов3 ч. назад - 9965 4
Люди, родившиеся в 1970-1980-х годах, ранее 65 лет на пенсию не выйдут - экспертВчера, 21:29 - 8882 13
ТОП-15 самых дешевых автомобилей в Украине в 2019 годуВчера, 19:07 - 2988
Переход на экологичный автотранспорт: что предлагают в ВРВчера, 20:21 - 2943 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)Позавчера, 11:15 - 460
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 507
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 864
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2780 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2581 1