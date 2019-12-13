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В Канаде ожидают увеличить население за счет миллиона новых мигрантов

В Канаде ожидают увеличить население за счет миллиона новых мигрантов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассчитывает, что в течение следующих двух лет в страну прибудет миллион мигрантов со всего мира. Плату за гражданство могут отменить.

Такие надежды Трюдо выразил в мандате к новому министру иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марку Мендичино.

В обширном документе говорится об ожидании правительства от деятельности министерства иммиграции и беженцев. На Мендичино полагаются в выполнении плана правительства по приглашению в Канаду более миллиона человек, включая беженцев, которые примут участие в развитии экономики страны. В частности, предлагается облегчить общинам приглашение профессиональных работников, которые им больше всего нужны.

“Обеспечить эффективное выполнение увеличенного ежегодного плана уровней иммиграции Канады на 2020-2022 годы, привлекая в Канаду более миллиона новых постоянных жителей. Это продолжает наш скромный и ответственный рост иммиграции с акцентом на приглашении высококвалифицированных людей, которые могут помочь построить более сильную Канаду”, – говорится в документе.

Трюдо также заявил, что в будущем в Канаде могут отменить плату за гражданство для тех, кто выполнил требования, необходимые для его получения.

Кроме того, в стране планируют организовать отдельный канал приема беженцев, чтобы обеспечить безопасный приют для правозащитников, журналистов и гуманитарных работников, которым угрожает опасность. Цель – переселять до 250 человек в год.

В то же время, в стране планируют усилить меры борьбы с незаконными мигрантами.

По материалам Газета по-Украински
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