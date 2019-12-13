В реестре строительства нашли опасную программу - Федоров

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Изобретательность коррупционеров безгранична. Их бы смекалку и на пользу гражданам. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в FACEBOOK.
В прошлую пятницу запустили первые 9 электронных услуг в сфере строительства без чиновника. Только за выходные начато 19 строек и 6 объектов введено в эксплуатацию онлайн.
“Внимательно следя за первыми услугами, мы обнаружили странный факт – документы после автоматизированной проверки регистрируются в реестре автоматически, однако они не отображаются в публичной части реестра. То есть публично проверить, что декларация зарегистрирована, невозможно”, – сообщает Федоров.
Наши специалисты быстро проверили эту ситуацию и нашли в реестре строительства очень странный скрипт с не менее странным названием “не светить”, который скрывал документы на срок до 10 дней в зависимости от различных параметров, которые вносились явно не администратором системы. Такой себе «привет-закладка» от предшественников.
По словам эксперта, это полностью объясняет схему, когда раньше после подачи людьми документов с ними связывались посторонние лица и предлагали ускорить регистрацию документов. Запуск нового кабинета уничтожил все подобные манипуляции, и мы такого больше не допустим.
Как говорится в сообщении, на этой неделе будет обнародован реестр строительства в форме открытых данных. Это позволит СМИ, бизнесу общественности легко проверять легитимность любого строительства, анализировать застройщика, много ли у него долгостроев и нарушений в прошлом – сделать этот рынок абсолютно прозрачным.
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