В реестре строительства нашли опасную программу - Федоров

Изобретательность коррупционеров безгранична. Их бы смекалку и на пользу гражданам. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в FACEBOOK.

В прошлую пятницу запустили первые 9 электронных услуг в сфере строительства без чиновника. Только за выходные начато 19 строек и 6 объектов введено в эксплуатацию онлайн.

“Внимательно следя за первыми услугами, мы обнаружили странный факт – документы после автоматизированной проверки регистрируются в реестре автоматически, однако они не отображаются в публичной части реестра. То есть публично проверить, что декларация зарегистрирована, невозможно”, – сообщает Федоров.

Наши специалисты быстро проверили эту ситуацию и нашли в реестре строительства очень странный скрипт с не менее странным названием “не светить”, который скрывал документы на срок до 10 дней в зависимости от различных параметров, которые вносились явно не администратором системы. Такой себе «привет-закладка» от предшественников.

По словам эксперта, это полностью объясняет схему, когда раньше после подачи людьми документов с ними связывались посторонние лица и предлагали ускорить регистрацию документов. Запуск нового кабинета уничтожил все подобные манипуляции, и мы такого больше не допустим.

Как говорится в сообщении, на этой неделе будет обнародован реестр строительства в форме открытых данных. Это позволит СМИ, бизнесу общественности легко проверять легитимность любого строительства, анализировать застройщика, много ли у него долгостроев и нарушений в прошлом – сделать этот рынок абсолютно прозрачным.

Справка Finance.ua:

13 декабря состоялась презентация электронного кабинета застройщика с первыми автоматизированными государственными услугами, предоставляемыми без участия чиновника.

Запуск е-кабинета будет происходить в несколько этапов: в начале система будет работать для наименее рисковых объектов строительства (СС1), а это жилые и промышленные здания (до четырех этажей), а также – объекты линейной инфраструктуры и даже дороги, доля которых превышает 80% рынка. Это будет касаться всех этапов строительства: подготовительных и строительных работ, а также – принятие здания в эксплуатацию;

за несколько месяцев будут доступны онлайн-услуги также в отношении объектов, по классу относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями;