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Домашнее задание для нового кредита: чего МВФ ждет от Украины

Домашнее задание для нового кредита: чего МВФ ждет от Украины

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает решения Международного валютного фонда (МВФ) о новой программе расширенного финансирования для Украины в первом квартале 2020 года. До конца года получить транш наша страна явно не успеет.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

При этом “домашнее задание” для Украины МВФ формулирует достаточно четко. Например, в письме директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой условия предоставления кредита описываются так:

“Эффективность соглашения будет зависеть от выполнения ряда предварительных действий (prior actions). Президент и я согласились, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и снижения роли корыстных интересов в экономике, и что крайне важно защитить результаты, достигнутые в деле очистки банковской системы, и возместить крупные издержки налогоплательщиков от банковских решений”.

То есть МВФ ожидает от Украины, прежде всего, реформы судебной системы, которая, как ранее неоднократно отмечалось на разных уровнях, сегодня не в состоянии надежно защитить право собственности и представляется инвесторам, мягко говоря, не всегда объективной.

Кроме того, МВФ напоминает о давнишних обещаниях Украины побороть коррупцию или, по крайней мере, продемонстрировать такое намерение. В частности, очевидно, о возврате уголовной ответственности за незаконное обогащение, которая была отменена в начале этого года.

Ну, и, наконец, довольно прозрачно нам намекают на продолжающиеся судебные споры по поводу ПриватБанка, за которыми международные финансовые партнеры Украины пристально следят. Как еще раньше рассказывала министр финансов Оксана Маркарова, в МВФ считают, что пора вернуть в бюджет 155 млрд долларов, которые Украина потратила на докапитализацию этого банка во время национализации, а также кредитные средства, выданные другим банкам.

“Поскольку до конца года остается всего пару недель, совершенно очевидно, что выполнить эти условия в 2019-м Украина не успеет. Да и вообще сложно предсказать, как быстро удастся снять перечисленные проблемы в 2020-м”, – говорится в материале сайта “Сегодня”.

Вероятно, поэтому ответ директора Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райса на вопрос, когда совет директоров будет принимать решение о выделении Украине кредита, был весьма расплывчатым. “У меня нет даты для вас. Это будет зависеть от выполнения предварительных действий, только тогда будет программа”, – сказал он.

По материалам Сегодня
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