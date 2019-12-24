В Мексике появится первый в мире поселок, созданный с помощью 3D-принтера (видео)

В Мексике в штате Табаско появится первый в мире поселок, созданный с помощью 3D-принтера. Планируется построить 50 домов, пока создали 2 дома.

Об этом сообщает CNN.

Строительство 3D-печатного поселка — это совместный проект компаний Icon, Échale и New Story. Компании планируют до конца 2020 года построить с помощью 3D-принтера 50 домов.

В этих домах будут проживать семьи, которые сейчас живут в домах, возведенных с помощью материалов, которые были под рукой: дерева, металла и тому подобное.

Два дома, которые уже построили, проектировались с участием семей, которые там будут жить. Строительство проводилось с помощью 3D-принтера Vulcan II производства компании Icon. Вместо чернил в принтере использовали цемент. Печать стен длилась 24 часа, после чего строители установили крышу, окна и двери.

В 3D-домах площадью 45 м² есть 2 спальни, гостиная, кухня, ванная комната и небольшая веранда. Дома подключены к водопроводу, канализации и энергопитанию. Кроме того, дома строились с учетом возможности землетрясения.

Сейчас стоимость домов не указывается. В New Story планируют, чтобы жилье стоило 20-30% от дохода будущих жильцов.