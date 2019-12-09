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Когда ФЛП имеет право на налоговую скидку

Когда ФЛП имеет право на налоговую скидку

В Украине физлицо-предприниматель, являющееся наемным лицом, может воспользоваться правом на налоговую скидку, исключительно к доходам, полученным в течение года в виде заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Херсонской области.

“Общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном году, не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как заработная плата”, – говорится в сообщении.

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Заработная плата – это основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются плательщику в связи с отношениями трудового найма.

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Что касается доходов от предпринимательской деятельности, то право на налоговую скидку не применяется.

Справка Finance.ua:

Налоговую скидку можно получить за такие расходы:

  • оплата обучения в отечественных учебных заведениях;
  • оплата процентов по ипотечному жилищному кредиту;
  • пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям;
  • страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения;
  • оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка;
  • плата за переоборудование транспортного средства на альтернативные виды топлива.
  • Налоговая скидка – это документально подтвержденная сумма расходов плательщика налога в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы.
По материалам Finance.UA
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