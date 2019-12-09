Когда ФЛП имеет право на налоговую скидку

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В Украине физлицо-предприниматель, являющееся наемным лицом, может воспользоваться правом на налоговую скидку, исключительно к доходам, полученным в течение года в виде заработной платы.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Херсонской области.
“Общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном году, не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как заработная плата”, – говорится в сообщении.
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Заработная плата – это основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются плательщику в связи с отношениями трудового найма.
Что касается доходов от предпринимательской деятельности, то право на налоговую скидку не применяется.
Налоговую скидку можно получить за такие расходы:
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