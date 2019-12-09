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Зеленский предлагает внести изменения в закон о децентрализации

Зеленский предлагает внести изменения в закон о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2598 “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)”.

Законопроект зарегистрирован на сайте парламента 13 декабря. В то же время текст законопроекта, который предлагает внести изменения в основной закон в части децентрализации, пока не опубликован.

Ранее “Комментарии” писали, что председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. Эксперты рассказали нашему изданию, что еще необходимо сделать, а также, реально ли использовать децентрализацию для реинтеграции временно неподконтрольного Донбасса.

Кроме того, Кабинет министров Украины объяснил, зачем нужно менять Конституцию в части децентрализации. Отмечается, что в Украине необходимо создать Европейское административно-территориальное устройство. Ввести субсидиарность, чтобы вопросы решались на том уровне, где это будет наиболее эффективно. Так, хотят сделать, чтобы власть на местах стала независимой в принятии решений, но в пределах только своих полномочий. Также планируется, чтобы фиксированная часть денег оставалась на местах. В этом плане децентрализация уже и так действует в Украине.

По материалам РБК-Украина
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