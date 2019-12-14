Искусственный интеллект и автоматизация могут сэкономить банкам более $70 млрд к 2025 году

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Банки могут сэкономить миллиарды долларов, используя такие технологии, как автоматизация и искусственный интеллект(ИИ).
Об этом говорится в исследовании, опубликованном Accenture.
Как показало исследование, используя технологии для автоматизации рабочих мест или оказания помощи сотрудникам, североамериканские банки могут сэкономить более $70 миллиардов к 2025 году.
Во всей отрасли финансовых услуг, включая банковское дело, страхование и рынки капитала, экономия может составить от $87 до $140 млрд за тот же период времени.
“Массовые социальные и технологические изменения создают целый ряд угроз и вызовов для компаний, предоставляющих финансовые услуги”, – пишет Accenture. Но, в то же время, это также создает “возможность получить значительную выгоду за счет новых трудовых ресурсов, новых методов работы и новых рабочих мест”.
По оценкам исследования, к 2025 году от 7% до 10% задач будут автоматизированы, что приведет к увеличению экономии средств и производительности.
Автоматизация и аугментация помогут высвободить часы, которые затем могут быть переориентированы на креативную работу, инновации, клиентский опыт, говорится в исследовании. По мнению Accenture, именно эти факторы также создают “существенную ценность” для организаций.
Исследование показало, что к 2025 году более половины задач, выполняемых в настоящее время кредитными специалистами, личными финансовыми консультантами, кассирами и представителями клиентской службы, могут быть автоматизированы или дополнены с помощью технологий.
Ряд банков, таких как Citigroup, Capital One и JPMorgan Chase, уже используют такие технологии, как искусственный интеллект для помощи сотрудникам.
Около 97% коммерческих банков используют искусственный интеллект, говорится в новом исследовании известной фирмы Genpact, специализирующейся на предоставлении профессиональных услуг в области цифровой трансформации. Однако, как показал опрос, эти учреждения не в состоянии эффективно внедрять эти технологии для получения конкурентных преимуществ.
51% респондентов используют искусственный интеллект просто для точечных решений и индивидуальных задач, 27% опрошенных тестировали его в пилотных проектах, и только 19% использовали его во всем банке в целом. Поскольку давление со стороны финтех-стартапов и других небанковских структур возрастает, вызовы, связанные с внедрением систем искусственного интеллекта, вызывают обеспокоенность тем, насколько эффективно коммерческие банки могут использовать технологию для улучшения обслуживания клиентов и повышения конкурентоспособности.
Впрочем, большинство банков с оптимизмом смотрят в будущее. Две трети респондентов говорят, что они рассчитывают использовать искусственный интеллект в своей организации в течение следующих 12-18 месяцев. Тем не менее, некоторые опрошенные руководители сомневаются в том, сможет ли ИИ помочь в продвижении новых персонализированных услуг для улучшения качества обслуживания клиентов.
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