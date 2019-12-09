Прожиточный минимум будут постепенно увеличивать - Минсоцполитики

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Кабмин согласовал инициативу Министерства социальной политики, предусматривающую отвязку части выплат от размера прожиточного минимума. Это позволит поэтапно повысить прожиточный минимум до фактического уровня – почти вдвое, до 3-4 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
“Инициатива позволит приблизиться к стратегической цели Правительства – повышению размера прожиточного минимума до фактического уровня. Мы будем поэтапно двигаться к тому, чтобы он составлял не менее 30-40% от размера средней заработной платы. То есть мы ориентируемся для различных категорий населения на 3-4 тыс. грн”, – заявила министр социальной политики Юлия Соколовская.
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По словам министра, суть реформы заключается в отвязке размера должностных окладов “бюджетников”, а также размера штрафов за административные и уголовные правонарушения от прожиточного минимума.
Реформа механизма применения прожиточного минимума позволит:
По словам Соколовской, в первую очередь это почувствуют на себе те категории населения, для которых социальные выплаты (которые зависят от прожиточного минимума) являются основным источником существования.
С 1 декабря прожиточный минимум в Украине составляет:
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