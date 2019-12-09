Названы смартфоны, которые чаще всего атакуют хакеры

Компания Case24 провела исследование и выяснила, какие приложения и смартфоны привлекательнее всего для хакеров.

Аналитики изучали пользователей США, и потому приведённые данные наиболее актуальны только для этой страны. Выяснилось, что американцы-пользователи iPhone имеют в 192 раза больший риск быть атакованными, чем владельцы Huawei.

США

Почти 50 тысяч жителейежемесячно ищут в интернете информацию о том, как взломать смартфон от Apple.

Вот список брендов устройств, который показывает, какие аппараты являются наиболее лакомыми кусочками для хакеров: iPhone – 48,010 Samsung – 3,100 LG – 670 Sony – 320 Nokia – 260 Huawei – 250. Что касается приложений, то здесь пальму первенства взял Instagram. Вот так выглядит рейтинг: Instagram – 66,960 Snapchat – 57,740 WhatsApp – 36,980 YouTube – 13,710 Twitter – 13,350 Messenger – 10,350 Gmail – 7,080 Facebook – 5,980 Amazon – 3,460 Netflix – 2,790