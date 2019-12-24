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В смарт-часах обнаружили серьезную уязвимость

В смарт-часах обнаружили серьезную уязвимость

Компания Rapid7, работающая в сфере кибербезопасности, выявила уязвимость в ряде детских умных часов с поддержкой GPS. Исследователи приобрели на сайте Amazon часы трех марок: Children’s SmartWatch, G36 Children’s Smartwatch и SmarTurtles Kid’s Smartwatch.

Изучение устройств показало, что они имеют практически одинаковое аппаратное и программное обеспечение. Точнее говоря, аппаратная часть часов идентична той, что используется в аналогичном устройстве китайской компании 3G Elec.

Все часы используют GPS-трекинг, серверный облачный сервис SETracker или SETracker2 и мобильное приложение для iPhone и Android. Судя по подписи разработчика ПО, он связан с 3G Elec.

Одна техническая сторона уязвимости связана с тем, что для управления часами используются SMS, но вопреки описанию, часы воспринимают сообщения не только с заранее определенного телефонного номера, но и с любого другого. Отсутствие фильтрации позволяет злоумышленникам удаленно менять настройки часов, привязывать их к другим смартфонам и следить за детьми. Другое слабое место — недокументированный пароль по умолчанию, используемый для связи с устройствами. По умолчанию паролем служит строка «123456». При этом в документации либо вообще отсутствует упоминание об этом, либо не сказано, как можно изменить пароль.

По материалам bigmir.net
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