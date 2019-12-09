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Газовые переговоры в Вене: Витренко рассказал, о чем договорились с Газпромом

Газовые переговоры в Вене: Витренко рассказал, о чем договорились с Газпромом

На двусторонних переговорах с ПАО “Газпром” в Вене (Австрия) договорились продолжать прорабатывать варианты продолжения транзита российского газа в Европу по территории Украины.

Об этом написал в Facebook исполнительный директор НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

“Завершили встречу с Алексеем Миллером, руководителем Газпрома. Договорились продолжать прорабатывать варианты продолжения транзита”, – сообщил он.

Витренко отметил, что пока рано говорить о согласованном варианте, но украинская сторона занимает “максимально конструктивную позицию”.

По словам Витренко, активная работа продолжается.

По материалам УКРИНФОРМ
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