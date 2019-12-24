Эксперт назвал лучшие европейские направления для встречи Нового года

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Украинцы для встречи Нового года в Европе выбирают дешевую Польшу, веселый Париж или снежную Лапландию. Об этом рассказал эксперт туристического бизнеса Владимир Токарчик.
“Среди лидеров (рейтинга стран, в которых стремятся встретить Новый год украинцы — ред.) — страны Восточной Европы, благодаря стабильному транспортному сообщению и бюджетным ценам. Далее по популярности идут европейские столицы — Париж, Мадрид, Рим, Вена, Афины — именно там можно окунуться в массовые мероприятия, уличные концерты и файер-шоу. Конечно, эти направления будут стоить украинским туристам дороже. А еще более дорогими, но и более интересными, будут “настоящие зимние” туры на праздники в горнолыжные курорты Австрии, Андорры, Италии и в Лапландию — “Царство Санта Клауса”, — рассказал эксперт.
По его словам, Новый год именно на севере Скандинавских стран (Норвегии, Швеции и Финляндии, на территории которых и расположена Лапландия) придется по душе тем, кто ищет на праздники чудес и настоящей зимней погоды.
“В Лапландии можно посетить офис Санта Клауса и Санта-парк, прокатиться по заснеженному лесу на северных оленях или в упряжках хаски, а если повезет — еще и увидеть Северное сияние. А самое главное — провести праздничные выходные в зимней сказке со снегом и морозами, чего в большинстве стран Европы в последнее время никто не гарантирует”, – добавил Токарчик.
При этом он уточнил, что среди украинцев, которые выбирают зарубежные путешествия для встречи Нового года, все больше сторонников путешествий именно в европейские страны. “Если отдых на морях ежегодно стабильно дорожает, то благодаря укреплению национальной валюты и безвиза в действии все чаще украинцы выбирают для себя европейские страны”, — отметил эксперт.
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