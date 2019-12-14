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Компания Nike запатентовала кроссовки с блокчейном (видео)

Компания Nike запатентовала кроссовки с блокчейном (видео)

Американская компания Nike запатентовала кроссовки с блокчейном под названием CryptoKicks. В компании говорят, что это позволит предотвратить подделку обуви.

Об этом сообщает The Next Web со ссылкой на патент.

«Патент определяет систему, с помощью которой блокчейн можно использовать для присоединения защищенных цифровых активов к физическому продукту, в данном случае — спортивной обуви», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при покупке этих кроссовок будет генерироваться цифровой носитель, к которому привязаны идентификационные коды самого продукта и его владельца.

В компании уверяют, что такая схема позволит предотвратить подделку обувь, так как покупатель сможет проверить подлинность приобретенной пары, отсканировав специальный код на коробке.

Если владелец такой обуви захочет продать ее кому-то, то сможет передать этот цифровой носитель.

Отмечается, что «права» на кроссовки можно будет хранить в цифровом кошельке вместе с криптовалютой. Также с помощью цифровых носителей Nike сможет контролировать объемы продаж CryptoKicks.

О дате запуска в компании пока не сообщают.

По материалам hromadske.tv
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