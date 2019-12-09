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В Украине могут увеличить длительность отпуска за своей счет: кому это нужно

В Украине могут увеличить длительность отпуска за своей счет: кому это нужно

В Украине могут вдвое увеличить отпуск за свой счет – с 15 до 30 дней.

Кадровик Инна Федорченко говорит, что у нее на предприятии неоплачиваемым отпуском ежегодно пользуются лишь несколько процентов работников: “Сейчас пользуемся 15 днями, которые есть. Их действительно используют. В зависимости от семейных обстоятельств”.

Если законодатели увеличат неоплачиваемый отпуск с 15 до 30 дней – катастрофы не произойдет, считает кадровик.

“Наши сотрудники работают в графике, поэтому мы можем как-то запланировать, и решить этот вопрос, согласовать его”, – отмечает эксперт.

В Федерации профсоюзов новостям “Сегодня” объясняют: эта инициатива вводится исключительно для удобства самих работников.

“К примеру, обычная ситуация, мы работаем с 9 до 6, а поликлиника в принципе работает так же. Тем более, устанавливается предельный термин – 30 дней. Вы можете их использовать”, – говорит Ирина Орловская, юрист Федерации профсоюзов. Она успокаивает: принудительно выгнать работников в неоплачиваемый отпуск никто не сможет.

Справка Finance.ua:

  • Минэкономразвития предлагает законодательно увеличить максимально положенный срок пребывания в отпуске за свой счет с 15 до 30 дней в год и не сокращать максимальное количество дней на больничном.
По материалам Сегодня
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