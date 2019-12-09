0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 108 0

Куда и как часто путешествуют украинцы (опрос)

Куда и как часто путешествуют украинцы (опрос)

Количество внутренних путешествий Украине уменьшилось: если в 2017 и 2018 годах путешествовало 63% населения, то в этом году этот показатель снизился до 56%.

Об этом свидетельствуют результаты муниципального опроса, проведенного International Republican Institute.

Куда ездят:

  • в другой регион Украины – 56%;
  • в страны Европы – 27%;
  • в страны СНГ – 17%;
  • на иностранные курорты (Египет, Турция и др.) – 16%.

Читайте также: Предпочтения украинцев в отдыхе (опрос)

Чаще всего путешествуют жители таких областей:

  • Закарпатская – более 50%;
  • Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Киевская – 41 – 49%;
  • Волынская, Ровенская – 31 – 40%.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.

Выбрать карту для путешествий

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.