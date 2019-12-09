Куда и как часто путешествуют украинцы (опрос)

Количество внутренних путешествий Украине уменьшилось: если в 2017 и 2018 годах путешествовало 63% населения, то в этом году этот показатель снизился до 56%.

Об этом свидетельствуют результаты муниципального опроса, проведенного International Republican Institute.

Куда ездят:

в другой регион Украины – 56%;

в страны Европы – 27%;

в страны СНГ – 17%;

на иностранные курорты (Египет, Турция и др.) – 16%.

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Чаще всего путешествуют жители таких областей:

Закарпатская – более 50%;

Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Киевская – 41 – 49%;

Волынская, Ровенская – 31 – 40%.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.