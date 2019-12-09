0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

Нардепов-прогульщиков начинают штрафовать

Нардепов-прогульщиков начинают штрафовать

Регламентный комитет Верховной Рады обратился к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с предложением отменить выплаты 81 депутату, которые пропустили 30% заседаний в ноябре.

В частности, под «санкции» должны попасть: замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко, «слуги народа» Александр Дубинский и Максим Бужанский, депутаты от Оппозиционной платформы — За життя Сергей Левочкин и Илья Кива, а также депутат от Европейской солидарности Петр Порошенко.

Согласно законодательству, нардепу ежемесячно возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной зарплаты. В среднем, нардепы получают 30-40 тысяч гривен.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.