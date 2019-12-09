Нардепов-прогульщиков начинают штрафовать

Регламентный комитет Верховной Рады обратился к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с предложением отменить выплаты 81 депутату, которые пропустили 30% заседаний в ноябре.

В частности, под «санкции» должны попасть: замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко, «слуги народа» Александр Дубинский и Максим Бужанский, депутаты от Оппозиционной платформы — За життя Сергей Левочкин и Илья Кива, а также депутат от Европейской солидарности Петр Порошенко.

Согласно законодательству, нардепу ежемесячно возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной зарплаты. В среднем, нардепы получают 30-40 тысяч гривен.