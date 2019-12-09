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Рост в сельском хозяйстве Украины резко замедлился

Рост в сельском хозяйстве Украины резко замедлился

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 5,6%, хозяйства населения – сократили на 1,9%.

Объем производства в растениеводстве вырос на 2,8%, объем в животноводстве – на 1,1%.

В то же время по итогам семи месяцев 2019 года Госстат фиксировал рост на 12,0%, по итогам восьми месяцев – 4,4%, по итогам девяти месяцев – 5,9%, по итогам десяти – 3,3%.

Напомним, украинские аграрии по состоянию на 12 ноября 2019 года уже собрали 70,8 млн тонн зерна с площади 14,6 млн га (96%) при средней урожайности 48,4 ц/га. Такой показатель уже превысил результат урожая зерновых за 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн тонн.

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления и изменения погодных условий. В частности, прогнозируется рост цен на пшеницу. Цены на кукурузу будут колебаться в узком диапазоне с постепенным восходящим трендом, говорится в прогнозе.

По материалам РБК-Украина
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