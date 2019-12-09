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Государство должно найти компромисс по "зеленому" тарифу – эколог

Государство должно найти компромисс по "зеленому" тарифу – эколог

Власти должні найти компромиссное решение проблемы “зеленого” тарифа, чтобы сохранить доверие инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине. Об этом заявила президент профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок.

Она отметила, что рост инвестиций в Украину сдерживает недоверие, которое есть у бизнеса к действиям украинской власти, и эту ситуацию нужно менять.

“Мы делали опрос стейкхолдеров, есть ли вообще преграды, и какие главные преграды для того, чтобы инвестиции в Украину приходили. И 80% стейкхолдеров сказали, что единственное препятствие – это недоверие бизнеса, инвестора к власти, к государству. Как доверие вернуть, как найти эту золотую середину, пока все стейкхолдеры – подразумеваются и представители государственных органов власти, и представители бизнеса, и инвесторы – активно включаются в диалог, ищут ответа”, – сказала Цыганок.

По мнению эколога, инвесторы, вкладывающие средства в проекты по развитию альтернативной энергетики, требуют открытого и честного диалога с властью для решения проблем, возникших, в частности относительно “зеленого” тарифа. Она считает, что предложенный депутатами комитета по вопросам экономической политики законопроект № 2543 является компромиссным, и его принятие станет позитивным сигналом для инвесторов.

По материалам РБК-Украина
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