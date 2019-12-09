Государство должно найти компромисс по "зеленому" тарифу – эколог

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Власти должні найти компромиссное решение проблемы “зеленого” тарифа, чтобы сохранить доверие инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине. Об этом заявила президент профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок.
Она отметила, что рост инвестиций в Украину сдерживает недоверие, которое есть у бизнеса к действиям украинской власти, и эту ситуацию нужно менять.
“Мы делали опрос стейкхолдеров, есть ли вообще преграды, и какие главные преграды для того, чтобы инвестиции в Украину приходили. И 80% стейкхолдеров сказали, что единственное препятствие – это недоверие бизнеса, инвестора к власти, к государству. Как доверие вернуть, как найти эту золотую середину, пока все стейкхолдеры – подразумеваются и представители государственных органов власти, и представители бизнеса, и инвесторы – активно включаются в диалог, ищут ответа”, – сказала Цыганок.
По мнению эколога, инвесторы, вкладывающие средства в проекты по развитию альтернативной энергетики, требуют открытого и честного диалога с властью для решения проблем, возникших, в частности относительно “зеленого” тарифа. Она считает, что предложенный депутатами комитета по вопросам экономической политики законопроект № 2543 является компромиссным, и его принятие станет позитивным сигналом для инвесторов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минутВчера, 22:00 - 5667 20
Норвегия приостанавливает строительство СЭС в Украине16 ч. назад - 3108 16
Правительство подписало меморандум с табачными компаниями9 ч. назад - 838 7
"Долг Януковича": британский суд отложил вынесение решения11 ч. назад - 710 4
Рада предварительно приняла закон, запрещающий коллекторам запугивать должников12 ч. назад - 1339 4
Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минутВчера, 22:00 - 5667 20
Норвегия приостанавливает строительство СЭС в Украине16 ч. назад - 3108 16
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в Украине9 ч. назад - 2551 1
Президент анонсировал повышение пенсий11 ч. назад - 1423 3
Стало известно, кто достроит все объекты "Укрбуда"10 ч. назад - 1411 3
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle9 ч. назад - 162
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 704
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2257 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2157 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 1072