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Ferrari не выпустит собственный электромобиль раньше 2025 года

Ferrari не выпустит собственный электромобиль раньше 2025 года

Автопроизводитель Ferrari не выпустит собственный электрокар ранее 2025 года. Причина такой задержки заключается в том, что технология батарей требует дальнейшего развития, сообщил исполнительный директор компании Луи Камиллери.

Автопроизводитель уже ранее сообщал, что полностью электрический автомобиль будет доступен только после того, как в 2022 году будет завершен текущий промышленный план. Аналитики говорят, что не ожидали появления электрокара Ferrari до 2023 года, но последние известия предполагают, что фактический запуск может быть еще позднее.

Камиллери рассказал, что Ferrari “определенно” создаст полностью электрический автомобиль Grand Tourer (GT), но в “текущем обозримом будущем” компания будет создавать лишь гибридные автомобили. Ранее в этом году Ferrari представила SF 90 Stradale, свой первый гибридный автомобиль серийного производства. Ferrari надеется, что 60% ее автомобилей, проданных к 2022 году, будут гибридными.

Камиллери также сообщил, что группа также рассматривает альтернативные технологии для своих автомобилей, в том числе водород и биотопливо. “Мы смотрим на различные трансмиссии и пытаемся понять, что будет наиболее эффективным и действенным с точки зрения нашего видения автомобилей Ferrari в будущем”, – заявил он.

По материалам Комментарии
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