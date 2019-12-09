Ferrari не выпустит собственный электромобиль раньше 2025 года

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Автопроизводитель Ferrari не выпустит собственный электрокар ранее 2025 года. Причина такой задержки заключается в том, что технология батарей требует дальнейшего развития, сообщил исполнительный директор компании Луи Камиллери.
Автопроизводитель уже ранее сообщал, что полностью электрический автомобиль будет доступен только после того, как в 2022 году будет завершен текущий промышленный план. Аналитики говорят, что не ожидали появления электрокара Ferrari до 2023 года, но последние известия предполагают, что фактический запуск может быть еще позднее.
Камиллери рассказал, что Ferrari “определенно” создаст полностью электрический автомобиль Grand Tourer (GT), но в “текущем обозримом будущем” компания будет создавать лишь гибридные автомобили. Ранее в этом году Ferrari представила SF 90 Stradale, свой первый гибридный автомобиль серийного производства. Ferrari надеется, что 60% ее автомобилей, проданных к 2022 году, будут гибридными.
Камиллери также сообщил, что группа также рассматривает альтернативные технологии для своих автомобилей, в том числе водород и биотопливо. “Мы смотрим на различные трансмиссии и пытаемся понять, что будет наиболее эффективным и действенным с точки зрения нашего видения автомобилей Ferrari в будущем”, – заявил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минутПозавчера, 22:00 - 6364 20
Норвегия приостанавливает строительство СЭС в УкраинеВчера, 06:01 - 3254 16
Правительство подписало меморандум с табачными компаниямиВчера, 13:20 - 912 7
Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛПВчера, 21:00 - 996 5
"Долг Януковича": британский суд отложил вынесение решенияВчера, 10:37 - 761 4
Норвегия приостанавливает строительство СЭС в УкраинеВчера, 06:01 - 3254 16
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в УкраинеВчера, 13:01 - 2779 3
Минимальный оклад для бюджетников будет определять Кабмин - законопроектВчера, 17:00 - 1630
Стало известно, кто достроит все объекты "Укрбуда"Вчера, 11:45 - 1550 3
Президент анонсировал повышение пенсийВчера, 11:09 - 1507 3
Xiaomi представила новый электробайк из серии QicycleВчера, 13:10 - 180
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 705
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2276 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2172 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 1079