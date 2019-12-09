В Минсоцполитики объяснили, почему Ощадбанк снимает комиссию за безналичную монетизацию

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В Министерстве социальной политики объяснили, почему за каждую денежную операцию, связанную с безналичной монетизацией субсидий и льгот, Ощадбанк снимает комиссию 0.7%.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.
Так, на вопрос журналиста, можно ли оценивать, что этот процент оседает в карманах банка миллиардами, заместитель министра объяснил:
“Если я вам скажу, допустим, по субсидиям, в наличной форме прошло почти 3.1 млрд грн, а в безналичной форме – 191 млн грн. Так как вы думаете, можно ли говорить о 60 миллиардах годового объема?”
Музыченко пояснил, что безналичная форма субсидий применяется с одной целью – сохранение дисциплины оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Если гражданин допустил наличие задолженности с учетом того, что государство оказывало поддержку в виде субсидии, то в данном случае – он сознательно не оплатил коммунальные услуги. Поэтому для этого применяется форма безналичной оплаты, когда Ощадбанк вместо человека оплачивает ее платежку. Если у человека нет задолженности, он все получает в наличном виде. И таких получателей 95%.
“0.7% – ложится на государственный бюджет. Поскольку Ощадбанк выполняет не естественную ему функцию. Банк работает с клиентами. На сегодняшний день Ощадбанк, получая соответствующие средства, разносит их между получателями, проводит договорные отношения с предприятиями, получает от них каждый месяц реестры, что обрабатывает, рассылает каждый месяц смс-сообщение получателям. Предусмотрено 0.7% за администрирование – за ту сумму средств, которую администрировал Ощадбанк”, – рассказал Музыченко.
На примере Укрпочты, он объяснил, что если доставка происходит через эту почту, там также государство оплачивает за получателя пенсий и субсидий сумму за доставку, которая варьируется от 0.79% до 1.56%. То есть каждая доставка стоит денег.
“О никаких миллиардах не идет речи. Банк обрабатывает ПО, удерживает штат работников, обеспечивает деятельность колл-центра. Не идет Пышному в карман ничего (глава правления Ощадбанка Андрей Пышный – ред.). Это государственный Ощадбанк. Мы сознательно принимали государственный банк. Даже если государственный банк зарабатывает некую сумму средств, догадайтесь, куда он платит эти дивиденды – в госбюджет. Никакие средства из государственного бюджета не выходят”, – добавил замминистра.
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