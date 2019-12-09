Глава Совета НБУ подозревает правление регулятора в саботаже

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Грубые ошибки правления НБУ в конце 2018 – начале 2019 годов при установлении учетной ставки на основе ложных прогнозов, возможно, являются признаками направленного торможения ускоренного развития страны.
Об этом написал в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
По его словам, снижение учетной ставки на 2 п. п до 13,5% – правильный, но запоздалый шаг на пути смягчения монетарной политики.
“Запоздалым есть решение о поднятии лимита интервенций на валютном рынке до 50 млн долларов в день. Это надо было делать еще в начале ноября.
В условиях, когда показатель инфляции за последний год составляет 5.1%, наблюдается фактически промышленная дефляция, показатель учетной ставки на уровне 15.5% можно было бы считать саботажем на пути смягчения монетарной политики”, – подчеркнул он.
“Нынешняя политика НБУ является ситуативной, не подкрепленной реальными научными обоснованиями, направленная на увеличение зависимости от внешнего финансирования и делает Украину уязвимой к экстраординарным событиям вроде кризисов 1998 и 2008 годов”, – добавил Данилишин.
Он подчеркнул, что медленное снижение учетной ставки на фоне низкой инфляции делает невозможным кредитование крупных предприятий в национальной валюте.
“Грубые ошибки правления НБУ в конце прошлого и начале этого года по установлению учетной ставки на основе ложных предположений и прогнозов имеют далеко идущие последствия и возможно, имеют признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны. Можно сказать, что восстановление кредитования в 2019 году провалено.
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