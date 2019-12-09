Фонд развития предпринимательства: что предлагает законопроект Президента

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в Госбюджет-2020, которыми предлагается направить дополнительные 2 млрд гривен на Фонд развития предпринимательства.
Об этом свидетельствует соответствующий законопроект на сайте ведомства.
Что предлагают:
“В 2020 году при дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц их можно будет направить на развитие предпринимательства в соответствующих объемах”, – отмечается в проекте.
В правительстве считают, что принятие проекта Закона обеспечит:
• создание новых предприятий;
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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