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Фонд развития предпринимательства: что предлагает законопроект Президента

Фонд развития предпринимательства: что предлагает законопроект Президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в Госбюджет-2020, которыми предлагается направить дополнительные 2 млрд гривен на Фонд развития предпринимательства.

Об этом свидетельствует соответствующий законопроект на сайте ведомства.

Что предлагают:

  • увеличить поступления в специальный фонд госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ)
  • Предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе «Фонд развития предпринимательства».

“В 2020 году при дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц их можно будет направить на развитие предпринимательства в соответствующих объемах”, – отмечается в проекте.

В правительстве считают, что принятие проекта Закона обеспечит:

  • доступное кредитование малого бизнеса в Украине;
  • создание новых рабочих мест;
  • расширение малого бизнеса;

• создание новых предприятий;

  • возвращение трудовых мигрантов.

Справка Finance.ua:

  • Алексей Гончарук анонсировал новую программу для предпринимателей, по которой кредиты для развития собственного бизнеса будут выдавать под 5-9% годовых.
  • Министерство цифровой трансформации запустило горячую линию для предпринимателей.

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По материалам Finance.UA
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