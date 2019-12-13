Водителей в Японии за разговор по телефону отправят в тюрьму на год

Японским водителям теперь грозит более серьезное наказание за пользование телефоном во время движения, чем раньше. Поправки в японском законодательстве, которые уже вступили в силу, предусматривают максимальное наказание за такое нарушение до 12 месяцев лишения свободы.

Власти Японии начали борьбу c водителями, пользующимися телефонами и смартфонами, ещё в 2004 году. Тогда для них ввели довольно серьезные наказания. Однако, для японцев они оказались на самом деле недостаточными. Японцы продолжают отвлекаться на свои гаджеты, находясь за рулем. В результате растет количество ДТП.

Теперь наказание за пользование телефонами во время управления автомобилем стало ещё строже. Так, водителям автомобилей, которых уличили в использовании за рулем телефона, грозит штраф в размере 18 000 иен (около 150 долларов). Это в 3 раза больше, чем раньше.

Водителям грузовиков за такое нарушение теперь придется платить не 7000 иен, как было ещё недавно, а 25 000 иен.

Если водитель, пользуясь телефоном, стал виновником ДТП, то тогда ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 12 месяцев.