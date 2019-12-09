По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (41,818 млн и 44,618 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 40), максимальный курс продажи доллара 26,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,39-23,40 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 86,436 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,3500 – 20 000

23,6000 – 7 777

23,3800 – 33 333

23,3800 – 10 000

23,3800 – 25 000

23,3800 – 27 777

23,3800 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,3900 – 6 000

23,3900 – 2 000

23,4000 – 33 333

23,4000 – 35 000

23,4000 – 20 000

23,4000 – 3 000

23,4000 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,4182 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,4004 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.