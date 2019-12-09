Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (41,818 млн и 44,618 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 40), максимальный курс продажи доллара 26,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,39-23,40 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 86,436 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,3500 – 20 000
23,6000 – 7 777
23,3800 – 33 333
23,3800 – 10 000
23,3800 – 25 000
23,3800 – 27 777
23,3800 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,3900 – 6 000
23,3900 – 2 000
23,4000 – 33 333
23,4000 – 35 000
23,4000 – 20 000
23,4000 – 3 000
23,4000 – 25 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,4182 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,4004 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУВчера, 16:01 - 2393 12
Министр юстиции недоволен зарплатойВчера, 16:45 - 1217 11
Норвегия приостанавливает строительство СЭС в Украине7 ч. назад - 1922 8
Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минутВчера, 22:00 - 3212 6
Кабмин предлагает запретить возврат банков их экс-владельцамВчера, 13:01 - 613 5
Национальный банк снизил учетную ставкуВчера, 14:45 - 4011 1
Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минутВчера, 22:00 - 3212 6
Размер штрафов за несвоевременно уплаченный налог на прибыльВчера, 19:00 - 2908 2
Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУВчера, 16:01 - 2393 12
Норвегия приостанавливает строительство СЭС в Украине7 ч. назад - 1922 8
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle7 мин. назад
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 669
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2166 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2095 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 1045