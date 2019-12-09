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Киевсовет разрешил выкупить цех, который мешает достроить Шулявский мост

Киевсовет разрешил выкупить цех, который мешает достроить Шулявский мост

Депутаты Киевского городского совета приняли решение, которое позволит выкупить цех №5 бывшего завода Большевик, чтобы достроить Шулявский путепровод.

Об этом сообщили в Киевсовете.

После выкупа корпус снесут, а на его месте построят съезды с проспекта Победы на улицу Вадима Гетьмана и с улицы Александра Довженко на проспект Победы.

Выкупную цену объекта назовут после проведения экспертной оценки с учетом стоимости здания, оборудование и упущенной выгоды. Владелец имеет право принять ее или обжаловать.

“Речь о выкупе цеха № 5 бывшего завода Большевик длится минимум с 2012 года. И сейчас, когда строительство Шулявского путепровода выходит на финишную прямую и начинается сооружение левоповоротных и правоповоротных съездов, этот вопрос нужно решать окончательно”, – заявил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

По материалам НВ
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