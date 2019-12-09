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В УЗ показали самые популярные участки железной дороги (инфографика)

В УЗ показали самые популярные участки железной дороги (инфографика)

Самыми загруженными железнодорожными участками по пассажиропотоку оказались Киев – Казатин, Мироновка – им.Шевченко, Казатин – Винница, Жмеринка – Хмельницкий и им.Шевченко – Знаменка.

Инфографику сделало ЦТС на основе данных,предоставленных Укрзализныцей.

В УЗ отметили, что информация о загруженности участков по пассажиропотоку получена с помощью имеющихся аналитически-информационных систем и предоставлена в одном направлении, только “туда”, за октябрь 2019 года.

По материалам Економічна Правда
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