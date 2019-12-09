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МКУ обязал Мининфраструктуры отменить льготы для "Борисполя"

МКУ обязал Мининфраструктуры отменить льготы для "Борисполя"

Антимонопольный комитет принял решение об отмене льгот и других преимуществ, которые Мининфраструктуры предоставило международному аэропорту “Борисполь”.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В Комитете напомнили, что приказ Миниcтерства от 04.06.2019 устанавливает единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для международного аэропорта “Борисполь” и в размере 411 евро для всех остальных аэропортов страны.

Подчеркивается, что последствиями установления таких ставок могут быть:

  • увеличение стоимости перелетов на внутренних и международных рейсах для тех аэропортов страны, для которых установлена ставка вдвое больше, чем для аэропорта Борисполь;
  • авиакомпании не будут заинтересованы в осуществлении авиаперевозок в другие международные аэропорты Украины, кроме МА “Борисполь”. В частности, это касается аэропорта “Киев” (Жуляны), который находится в пределах одного из аэропортом “Борисполь” Киевского авиационного узла;
  • уменьшение количества авиарейсов в другие аэропорты Украины, кроме аэропорта Борисполь, у которого, наоборот, произойдет увеличение авиарейсов.

В АМКУ заявили, что такие действия Мининфраструктуры содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

“Комитет обязал министерство внести изменения в приказ от 04.06.2019 № 415, устранив дискриминационные условия по предоставлению отдельным субъектам хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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