Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в Украине

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Прекращение транзита российского газа в Европу через Украину, вероятность которого обсуждалась в рамках встречи в “нормандском формате”, не повлияет на курс доллара в Украине, если соответствующий контракт будет заключен в течение 2020 года.
Об этом рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.
“На курс [доллара] это не повлияет, как и транш Международного валютного фонда, поскольку курс формируется под воздействием других факторов. Отсутствие транзита может повлиять на курс только в том случае, если транзита не будет долгое время, например год. В целом, это не такие уж огромные валютные поступления (около 3 млрд долл. – Ред.)”, – сказал он.
В то же время экономист допускает, что отсутствие контракта может взвинтить цены на природный газ в Европе, а значит – и в Украине.
“Если будет нулевой транзит, цены [на голубое топливо] повысятся в Европе, – говорит Скаршевский. – А поскольку в Украине цены на газ привязаны к европейским, здесь также повысятся цены как для физлиц, так и для промышленности”.
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