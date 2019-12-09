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Что повлияло на инфляцию в Украине - объяснение Минэкономразвития

Что повлияло на инфляцию в Украине - объяснение Минэкономразвития

Счета за коммуналку не имели никакого влияния на рост потребительских цен в январе-ноябре этого года.

Об этом сообщается в комментарии Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития.

В общем товары и услуги так повлияли на инфляцию:

  • продукты питания и безалкогольные напитки – подорожали на 4,8%, влияние +2,2 к инфляции%;
  • алкогольные напитки, табачные изделия – подорожали на 12,1%, влияние +1%;
  • образование – подорожало на 13,5%, влияние +0,2%;
  • связь – подорожание на 12,1%, влияние +0,4%;
  • рестораны и гостиницы – подорожали на 8,4%, влияние +0,2;
  • здравоохранение – подорожание 4,1%, влияние +0,3%.

Как сэкономить на коммуналке

Отмечается, что ценовое давление снижала сезонность и реализация эффекта от ревальвации гривны, в сочетании со снижением давления со стороны продовольственного рынка компенсировало рост стоимости услуг.

Справка Finance.ua:

  • Потребительские цены в Украине в ноябре 2019 по сравнению с октябрем выросли на 0,1%, в годовом измерении (до ноября 2018) инфляция замедлилась до 5,1%.
  • В Национальном банке Украины сообщили, что по итогам 2019 ожидают, что инфляция в Украине составит 6%.
По материалам Finance.UA
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