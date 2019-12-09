Население в этом году вывело за границу 85 млн евро по е-лимитам

С 7 февраля 2019 года, когда были отменены электронные лицензии и вместо них заработали автоматические е-лимиты, физические лица перевели за границу в пределах таких лимитов более 85 млн евро. Эта сумма в несколько раз меньше среднедневного объема торгов на межбанковском рынке.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“В рамках валютной либерализации Национальный банк в два раза увеличил е-лимит для некоторых валютных операций физических лиц по переводу средств, в частности для осуществления инвестиций за границу или размещения на иностранных счетах, – до 100 тыс. евро в год. Этот шаг предусмотрен дорожной картой валютной либерализации и является логическим, учитывая дальнейшее улучшение макроэкономической ситуации в Украине”, – говорится в сообщении.

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Изменения вступят в силу 18 декабря 2019 года.

Граждане, которые уже перевели 50 тыс. евро в пределах предыдущего лимита, смогут перевести аналогичную сумму в пределах нового лимита уже к концу этого года.

В соответствии с Дорожной карты валютной либерализации:

окончательная отмена е-лимита для физических лиц станет возможна не ранее принятия и имплементации пакета законопроектов о противодействии BEPS (Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения).

С соблюдением электронного лимита физическим лицам разрешается переводить иностранную валюту (или гривны) за границу или на текущие счета нерезидентов – юридических лиц, открытых в Украине, для:

выполнения собственных обязательств перед нерезидентом по договору страхования жизни;

осуществления инвестиции за границу;

размещения средств на своем счете за пределами Украины;