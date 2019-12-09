0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Население в этом году вывело за границу 85 млн евро по е-лимитам

Население в этом году вывело за границу 85 млн евро по е-лимитам

С 7 февраля 2019 года, когда были отменены электронные лицензии и вместо них заработали автоматические е-лимиты, физические лица перевели за границу в пределах таких лимитов более 85 млн евро. Эта сумма в несколько раз меньше среднедневного объема торгов на межбанковском рынке.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“В рамках валютной либерализации Национальный банк в два раза увеличил е-лимит для некоторых валютных операций физических лиц по переводу средств, в частности для осуществления инвестиций за границу или размещения на иностранных счетах, – до 100 тыс. евро в год. Этот шаг предусмотрен дорожной картой валютной либерализации и является логическим, учитывая дальнейшее улучшение макроэкономической ситуации в Украине”, – говорится в сообщении.

Читайте также: В Украине отменены ограничения на покупку иностранной валюты

Изменения вступят в силу 18 декабря 2019 года.

Граждане, которые уже перевели 50 тыс. евро в пределах предыдущего лимита, смогут перевести аналогичную сумму в пределах нового лимита уже к концу этого года.

В соответствии с Дорожной карты валютной либерализации:

  • окончательная отмена е-лимита для физических лиц станет возможна не ранее принятия и имплементации пакета законопроектов о противодействии BEPS (Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения).

С соблюдением электронного лимита физическим лицам разрешается переводить иностранную валюту (или гривны) за границу или на текущие счета нерезидентов – юридических лиц, открытых в Украине, для:

  • выполнения собственных обязательств перед нерезидентом по договору страхования жизни;
  • осуществления инвестиции за границу;

Карты для тех, кто много тратит

  • размещения средств на своем счете за пределами Украины;
  • предоставления нерезиденту займа в иностранной валюте.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.