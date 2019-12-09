Население в этом году вывело за границу 85 млн евро по е-лимитам

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С 7 февраля 2019 года, когда были отменены электронные лицензии и вместо них заработали автоматические е-лимиты, физические лица перевели за границу в пределах таких лимитов более 85 млн евро. Эта сумма в несколько раз меньше среднедневного объема торгов на межбанковском рынке.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“В рамках валютной либерализации Национальный банк в два раза увеличил е-лимит для некоторых валютных операций физических лиц по переводу средств, в частности для осуществления инвестиций за границу или размещения на иностранных счетах, – до 100 тыс. евро в год. Этот шаг предусмотрен дорожной картой валютной либерализации и является логическим, учитывая дальнейшее улучшение макроэкономической ситуации в Украине”, – говорится в сообщении.
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Изменения вступят в силу 18 декабря 2019 года.
Граждане, которые уже перевели 50 тыс. евро в пределах предыдущего лимита, смогут перевести аналогичную сумму в пределах нового лимита уже к концу этого года.
В соответствии с Дорожной карты валютной либерализации:
С соблюдением электронного лимита физическим лицам разрешается переводить иностранную валюту (или гривны) за границу или на текущие счета нерезидентов – юридических лиц, открытых в Украине, для:
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