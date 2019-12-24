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Украинцам рассказали, как экономить на потреблении тепла (видео)

Украинцам рассказали, как экономить на потреблении тепла (видео)

С первыми морозами украинцам начинают приходить немалые суммы за коммунальные услуги. При этом далеко не в каждом доме температура является комфортной.

Все из-за того, что обогреваем мы не только лишь свое жилище — до 15% тепла уходит из помещения через окна. Как сделать, чтобы и в доме было тепло, и при этом не пришлось платить огромные суммы за коммуналку.

Чтобы сэкономить на потреблении тепла и электроэнергии, достаточно соблюдать несколько простых правил.

  • На 50% уменьшить теплоотдачу помогут жалюзи или рулонные шторы на окнах.
  • Не закрывайте батареи обычными шторами и ткани — они забирают до 20% тепла.

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  • Используйте энергосберегающие лампы — они помогут сэкономить около 75% электроэнергии.
  • Используйте экономные обогреватели — конвекторы, инфракрасные, керамические обогреватели вместо маслянных.
По материалам ТСН
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