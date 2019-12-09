Зеленский предлагает упростить получение украинского гражданства

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект по упрощению процедуры получения украинского гражданства для некоторых категорий лиц.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, Зеленский предлагает при получении гражданства Украины заменить заявление об обязательстве прекратить гражданство другой страны на подачу декларации об отказе от иностранного гражданства для тех, кто проходил или проходит военную службу по контракту, помогал в обеспечении национальной безопасности и обороны, а также для граждан государства-агрессора или государства-оккупанта, которые подверглись преследованиям.
Согласно законопроекту, лица, претендующие на госслужбу, службу в органах местного самоуправления и в правоохранительных органах будут обязаны подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства.
Проект закона также расширяет круг лиц, которые имеют основания для получения гражданства Украины по территориальному происхождению, сокращает список независящих от человека причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства, пересматривает основания для утраты гражданства Украины и уточняет основания для отмены решения о получении гражданства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Министр юстиции недоволен зарплатойВчера, 16:45 - 1356 14
Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минутВчера, 22:00 - 3606 13
Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУВчера, 16:01 - 2572 12
Норвегия приостанавливает строительство СЭС в Украине8 ч. назад - 2199 10
Рада предварительно приняла закон, запрещающий коллекторам запугивать должников4 ч. назад - 798 4
Национальный банк снизил учетную ставкуВчера, 14:45 - 4213 1
Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минутВчера, 22:00 - 3606 13
Размер штрафов за несвоевременно уплаченный налог на прибыльВчера, 19:00 - 3112 1
Тенденция оттока рабсилы заграницу почти прекратилась - замглавы НБУВчера, 16:01 - 2572 12
Норвегия приостанавливает строительство СЭС в Украине8 ч. назад - 2199 10
Xiaomi представила новый электробайк из серии QicycleОколо часа назад - 44
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 676
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2181 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2104 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 1051