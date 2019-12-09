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Зеленский предлагает упростить получение украинского гражданства

Зеленский предлагает упростить получение украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект по упрощению процедуры получения украинского гражданства для некоторых категорий лиц.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Зеленский предлагает при получении гражданства Украины заменить заявление об обязательстве прекратить гражданство другой страны на подачу декларации об отказе от иностранного гражданства для тех, кто проходил или проходит военную службу по контракту, помогал в обеспечении национальной безопасности и обороны, а также для граждан государства-агрессора или государства-оккупанта, которые подверглись преследованиям.

Согласно законопроекту, лица, претендующие на госслужбу, службу в органах местного самоуправления и в правоохранительных органах будут обязаны подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства.

Проект закона также расширяет круг лиц, которые имеют основания для получения гражданства Украины по территориальному происхождению, сокращает список независящих от человека причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства, пересматривает основания для утраты гражданства Украины и уточняет основания для отмены решения о получении гражданства.

По материалам Дело
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