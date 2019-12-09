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Украинские морпорты установили 10-летний рекорд по перевалке грузов

Украинские морпорты установили 10-летний рекорд по перевалке грузов

Впервые за последние 10 лет объем перевалки грузов в украинских морских портах достиг рекордного показателя, превысив 150 млн тонн. Он зафиксирован 11 декабря, сообщает сегодня пресс-служба Мининфраструктуры.

“За 11 месяцев 2019 года морские порты Украины перегрузили более 144,3 млн тонн. Это почти на 9 млн тонн больше, чем за весь 2018 год. А уже через 11 дней декабря нам удалось выйти на рекордную отметку в 150 млн тонн”, – говорится в сообщении.

“По итогам ноября имеем увеличение на 1,7 млн тонн. Все это – результат слаженной работы грузоотправителей, судовладельцев, стивидоров, агентов и АМПУ”, – заявили в администрации.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, из общего объема перевалки грузов три четверти пришлось на экспорт. Он назвал основные показатели перевалки грузов в морпортах: экспорт составил 75%; импорт – 16%; транзит – 7%; продукция АПК – 41%; продукция добывающей промышленности – 23%.

Порты-лидеры по объемам перевалки в Украине (показатели за январь-ноябрь 2019 года):

“Южный” – более 48,5 млн тонн (на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года); Николаевский морпорт – 30,2 млн тонн (+16,5); “Черноморск” – 23,6 млн тонн (+22%); Одесский морпорт – 23 млн тонн (+18%).

По материалам УБР
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