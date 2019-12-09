В Украине снизили штрафы за нарушение трудового законодательства

Верховная Рада Украины приняла законопроект №1233 , предусматривающий снижение штрафов за нарушение трудового законодательства.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Цель проекта закона: уменьшение экономически необоснованных штрафов за нарушение норм трудового законодательства Украины.

Документ предусматривает снижение штрафов, указанных в статье 265 Кодекса законов о труде Украины (“Ответственность за нарушение законодательства о труде”).

Какими будут штрафы:

за неоформление трудового договора или выплаты работникам зарплаты без начисления и уплаты налогов впервые – письменное предупреждение;

за повторное нарушение в течение года – штраф в четырехкратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение;

за несоблюдение размера минимальной зарплаты – штраф в сумме двукратного размера минимальной заработной платы;

за недопуск к проверке в отношении допуска работника к работе без оформления трудового договора или выплаты зарплаты без уплаты налогов – штраф в восьмикратном размере минимальной заработной платы;

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за все остальные нарушения требований трудового законодательства к работодателям будет применяться письменное предупреждение;

за выявленное повторно правонарушение в течение 12 месяцев – штраф в размере минимальной заработной платы.

Справка Finance.ua:

Минимальная зарплата в Украине на сегодняшний день составляет 4173 грн.

Минимальная заработная плата, согласно Госбюджету на 2020 год, должна возрасти до 4723 грн в месяц.

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