В Украине снизили штрафы за нарушение трудового законодательства

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Верховная Рада Украины приняла законопроект №1233, предусматривающий снижение штрафов за нарушение трудового законодательства.
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Цель проекта закона: уменьшение экономически необоснованных штрафов за нарушение норм трудового законодательства Украины.
Документ предусматривает снижение штрафов, указанных в статье 265 Кодекса законов о труде Украины (“Ответственность за нарушение законодательства о труде”).
Какими будут штрафы:
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