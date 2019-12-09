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Минимальный оклад для бюджетников будет определять Кабмин - законопроект

Минимальный оклад для бюджетников будет определять Кабмин - законопроект

На сайте Минсоцполитики обнародован законопроект “О внесении изменения в раздел VI” Заключительные и переходные положения “Бюджетного кодекса Украины относительно минимального размера должностного оклада”.

Минсоцполитики предлагает утверждать минимальный размер должностного оклада для бюджетников в Госбюджете по представлению КМУ.

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“От размера реально рассчитанного прожиточного минимума должны зависеть только социальные выплаты, которые являются основным источником существования. Это, в свою очередь, должно создать возможности для эффективного бюджетного планирования, а также обеспечит предпосылки для существенного повышения прожиточного минимума”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов, в законе о Госбюджете по представлению КМУ будет утверждаться минимальный размер должностного оклада для таких категорий:

  • для работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы;
  • для работников государственных органов, органов прокуратуры, судей;
  • для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава.

Как процедура проходит сейчас. Для определения размеров должностных окладов для работников учреждений, заведений организаций отдельных отраслей бюджетной сферы, для работников государственных органов, органов прокуратуры, судей, для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава применяется как расчетная величина прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Цель изменений:

  • Введение более прозрачного механизма установления этих выплат, а также создание возможности для эффективного бюджетного планирования и обеспечения предпосылок для повышения прожиточного минимума.

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По материалам Finance.UA
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