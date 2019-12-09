Минимальный оклад для бюджетников будет определять Кабмин - законопроект

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На сайте Минсоцполитики обнародован законопроект “О внесении изменения в раздел VI” Заключительные и переходные положения “Бюджетного кодекса Украины относительно минимального размера должностного оклада”.
Минсоцполитики предлагает утверждать минимальный размер должностного оклада для бюджетников в Госбюджете по представлению КМУ.
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“От размера реально рассчитанного прожиточного минимума должны зависеть только социальные выплаты, которые являются основным источником существования. Это, в свою очередь, должно создать возможности для эффективного бюджетного планирования, а также обеспечит предпосылки для существенного повышения прожиточного минимума”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов, в законе о Госбюджете по представлению КМУ будет утверждаться минимальный размер должностного оклада для таких категорий:
Как процедура проходит сейчас. Для определения размеров должностных окладов для работников учреждений, заведений организаций отдельных отраслей бюджетной сферы, для работников государственных органов, органов прокуратуры, судей, для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава применяется как расчетная величина прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.
Цель изменений:
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