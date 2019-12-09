Компания Sony разработала технологию для улучшения камер на смартфонах

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Компания Sony известна своими качественными датчиками для камер смартфонов, поэтому подавляющее большинство компаний использует сенсоры Sony в своих телефонах. В настоящее время японский технологический гигант разработал новую технологию датчиков изображения, которая позволит еще больше повысить качество камеры.
Эта технология, известная как линза на чипе 2 × 2 (OCL), обеспечит высокую скорость фокусировки, более высокое разрешение, лучший динамический диапазон и меньшее сотрясение камеры.
В настоящее время линза “на кристалле”, иначе называемая конденсорной линзой, размещается поверх пикселя датчика изображения, и каждый пиксель имеет свою собственную линзу. Тем не менее, Sony разработала способ для четырех смежных пикселей с одинаковым цветом для совместного использования объектива.
Самое большое улучшение, которое дает объектив 2 × 2 на чипе, – автофокус, особенно в темноте. Текущая технология автофокусировки ограничена очень узким пространством для автофокуса, в отличие от нового датчика изображения Sony, который имеет гораздо лучшее покрытие. Это связано с тем, что все пиксели в 2 × 2 OCL могут использоваться как часть системы автофокусировки.
Sony утверждает, что 2 × 2 OCL будет лучше улавливать свет, создавать клипы с более высокой частотой кадров, улучшенную стабилизацию изображения и динамический диапазон, а также поможет производить более тонкие камеры в целом благодаря уменьшенному оптическому размеру.
Компания не сообщила, когда эта новая технология появится в смартфонах, но это не займет много времени.
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