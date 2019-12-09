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Компания Sony разработала технологию для улучшения камер на смартфонах

Компания Sony разработала технологию для улучшения камер на смартфонах

Компания Sony известна своими качественными датчиками для камер смартфонов, поэтому подавляющее большинство компаний использует сенсоры Sony в своих телефонах. В настоящее время японский технологический гигант разработал новую технологию датчиков изображения, которая позволит еще больше повысить качество камеры.

Эта технология, известная как линза на чипе 2 × 2 (OCL), обеспечит высокую скорость фокусировки, более высокое разрешение, лучший динамический диапазон и меньшее сотрясение камеры.

В настоящее время линза “на кристалле”, иначе называемая конденсорной линзой, размещается поверх пикселя датчика изображения, и каждый пиксель имеет свою собственную линзу. Тем не менее, Sony разработала способ для четырех смежных пикселей с одинаковым цветом для совместного использования объектива.

Самое большое улучшение, которое дает объектив 2 × 2 на чипе, – автофокус, особенно в темноте. Текущая технология автофокусировки ограничена очень узким пространством для автофокуса, в отличие от нового датчика изображения Sony, который имеет гораздо лучшее покрытие. Это связано с тем, что все пиксели в 2 × 2 OCL могут использоваться как часть системы автофокусировки.

Sony утверждает, что 2 × 2 OCL будет лучше улавливать свет, создавать клипы с более высокой частотой кадров, улучшенную стабилизацию изображения и динамический диапазон, а также поможет производить более тонкие камеры в целом благодаря уменьшенному оптическому размеру.

Компания не сообщила, когда эта новая технология появится в смартфонах, но это не займет много времени.

По материалам Комментарии
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