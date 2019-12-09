Через Oculus Quest можно отслеживать руки пользователя без контроллеров (видео)

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Компания Facebook Technologies выпустила обновление для автономного VR-шлема Oculus Quest, позволяющее ему отслеживать движения рук пользователя с помощью камер, не используя контроллеры.
Об этом сообщается в блоге Oculus.
Отметим, что в основном шлемы виртуальной реальности используют не для просмотра фильмов или роликов, а для активного взаимодействия с виртуальным миром в играх или образовательных приложениях. Для этого обычно используются штатные контроллеры, позволяющие отслеживать перемещения руки в целом или же отдельных пальцев.
В 2018 году разработчики Oculus представили новый VR-шлем Quest, одной из особенностей которого, помимо автономной работы, стали четыре камеры на передней поверхности, благодаря которым устройство может отслеживать свое перемещение относительно помещения.
Теперь разработчики начали использовать камеры и для создания динамической модели рук. Они отмечают, что функция была добавлена только сейчас, потому что они наконец смогли разработать достаточно эффективные алгоритмы машинного обучения для создания модели кисти для каждой руки.
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