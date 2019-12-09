0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Через Oculus Quest можно отслеживать руки пользователя без контроллеров (видео)

Через Oculus Quest можно отслеживать руки пользователя без контроллеров (видео)

Компания Facebook Technologies выпустила обновление для автономного VR-шлема Oculus Quest, позволяющее ему отслеживать движения рук пользователя с помощью камер, не используя контроллеры.

Об этом сообщается в блоге Oculus.

Отметим, что в основном шлемы виртуальной реальности используют не для просмотра фильмов или роликов, а для активного взаимодействия с виртуальным миром в играх или образовательных приложениях. Для этого обычно используются штатные контроллеры, позволяющие отслеживать перемещения руки в целом или же отдельных пальцев.

В 2018 году разработчики Oculus представили новый VR-шлем Quest, одной из особенностей которого, помимо автономной работы, стали четыре камеры на передней поверхности, благодаря которым устройство может отслеживать свое перемещение относительно помещения.

Теперь разработчики начали использовать камеры и для создания динамической модели рук. Они отмечают, что функция была добавлена только сейчас, потому что они наконец смогли разработать достаточно эффективные алгоритмы машинного обучения для создания модели кисти для каждой руки.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.